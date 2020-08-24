سواريز خارج حسابات برشلونة الموسم المقبل

أبلغ الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، مهاجمه لويس سواريز، بأنه ليس ضمن خططه المستقبلية للفريق خلال الموسم المقبل، وفقاً لتأكيدات الصحافة الكتالونية اليومالإثنين.
أضافت، أن سواريز حتى الآن لم يتم إخطاره بموعد انتظامه في التدريبات الجماعية مع برشلونة.
وينتهي تعاقد سواريز مع ناديه في صيف العام المقبل.
من المنتظر أن تُجرى إدارة برشلونة تغييرات كثيرة في فريق الكرة الموسم المقبل، بداية من الطاقم الفني، مع إعادة النظر في تواجد بعض اللاعبين أصحاب المعدلات العمرية المرتفعة في ظل تدنى مستواهم.
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