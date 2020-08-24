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بعد التتويج بدوري الأبطال.. تياجو ألكانتارا يقترب من ليفربول

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يحاول نادي الإنجليزي إقناع تياجو ألكانتارا متوسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني، بضمه في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لفت نظر مدرب الريدز يورجن كلوب.

يرغب مدرب الريدز يورجن كلوب فى إضافة عناصر جديدة إلي الفريق على الرغم من وجود فريق قوى تحت تصرفه فى

محاولة لزيادة المنافسة بين اللاعبين، بعد التتويج ببطولة هذا الموسم، وحصد لقب للموسم الماضي.

لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2021، لذلك يحاول ليفربول الحفاظ

على لقبه الذي حققه هذا الموسم بعدما انتظروا 30 عامًا لتحقيقه.

وكان تياجو ألكانتارا قد ساهم مع فريقه بايرن ميونيخ في تتويج البافاري باللقب السادس في تاريخ النادي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب النور بالبرتغال.

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