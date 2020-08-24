بعد خسارة باريس سان جيرمان.. تياجو سيلفا يقترب من تشيلسي

أشارت تقارير عدة إلى اقتراب انتقال تياجو سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي، بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

أعرب تياجو سيلفا عن شكره لجماهير باريس سان جيرمان

بعد مباراة النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني؛ إذ غرد عبر "تويتر": "كانت آخر مباراة لي مع نادى باريس، أنا حزين، اعتذر للجماهير، أشكر كل الجماهير على حبهم".

كان فريق بايرن ميونيخ حقق الفوز على بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف من دون رد، الذي أقيم في لشبونة البرتغالية.

جدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.