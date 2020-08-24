معلومات عن خالد الزيلعي نجم النصر السابق بعد ظهوره في فيديو مؤثر

تعاطف رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع خالد الزيلعي، لاعب فريق النصر السعودي السابق، والذي ظهر في لقاء تلفزيوني أمس الأحد في حالة صحية صعبة.

وكشف الزيلعي مؤخرا عن تفاصيل إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، الذي داهمه مؤخرا وغيبه عن الملاعب الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا المرض أثر على حركته وصعوبة كلامه، موجها الشكر لكل زملائه اللاعبين الذين تضامنوا معه وساندوه وقامو بزيارته

نبذة عن خالد الزيلعي

والوقوف بجانبه في محنته.

خالد الزيلعي من مواليد 16 مايو 1987 ولد في مدينة أبها، هو لاعب كرة قدم سعودي، يُجيد اللعب في مركز الوسط لعب لنادي النصر السعودي، كما سبق له أن مثّل المنتخب السعودي.

سبق له اللعب مع نادي أبها السعودي قبل أنتقاله إلى نادي النصر السعودي في

وبعد انتهاء اعارته لنادي التعاون و انتهاء عقده مع النصر وقع مع نادي الخليج لمدة سنتين و فسخ عقده مع الخليج بعد شهر من توقيعه و وقع بعدها مع نادي الفيصلي و لعب لهم فترة بسيطة و بعدها وقع مع نادي الباطن و في صيف 2017 وقع مع نادي الرائد و عاد إلى نادي أبها في عام 2018 و وقع مع نادي العين مطلع عام 2020.