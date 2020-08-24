أحمد حسن: مصطفى محمد مستقبل منتخب مصر في الهجوم

أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بمهاجم فريق الزمالك "مصطفى محمد"، بعد تسجيله للهدف الثاني في شباك الأهلي بالقمة.

قال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر، المذاع عبر راديو مصر: "حزين عندما يقلل ويتهكم لاعب كرة سابق، من لاعبٍ حالي، لمجرد المزايدة،

في ظل انتشار موضوع "قصف الجبهات" و"ركوب التريندات".

وأضاف: "مصطفى محمد يستحق الدعم، ولاعب مستقبل لمنتخب مصر في قيادة الهجوم، ومن حق الزمالك أن يستفيد بإمكاناته، الجميع يجب أن يسانده بقوة في المرحلة المقبلة".

وزاد: "أحمد بلال تحدث عن مصطفى محمد بأنه سجل هدفًا، ولكن ذكر أن مستواه كان سيئًا، ولكن بعيدًا عن الألوان ليس عيبًا أن ندعم مهاجم الزمالك".

وواصل: "مصطفى محمد لعب مباراة جيدة، وكان يتحرك بشكل رائع في الملعب، وكان يتسلم الكرة تحت ضغط، ويساعد زملاءه ويسجل أهدافًا، هو مهاجم جيد، ولا بد أن يدعمه الجميع".