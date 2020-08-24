أحمد حسن: مدير الكرة بالأهلي لا بد أن يكون له دور فني

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن مناصب المشرف العام على الكرة ومدير الكرة، لا بد أن يكون لها دور في بعض الأمور الفنية، لمصلحة الأهلي.

قال عبر برنامجه "ملعب الصقر"، المذاع عبر راديو مصر:

"البعض يرى في مصر أن منصب مدير الكرة مقصور على بعض النواحي الإدارية، لكن هذا غير صحيح، مدير الكرة يختلف تمامًا عن منصب المدير الإداري".

وأضاف: "الأهلي يعاني من قلة المهاجمين، ورحيل وليد آزارو كان قرارًا خاطئًا؛ لذلك كان دور مدير الكرة، بضرورة التدخل في هذا الأمر".

وواصل: "كان يجب تدخل مدير الكرة في الأهلي لإبقاء بعض اللاعبين، وكان يجب أن يكون هناك تواصل مع المدير الفني في ملف صالح جمعة، للتعامل معه بالشكل الأنسب".