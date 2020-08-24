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نوير يكشف سر فوز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

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 لم يخفٍ مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إعجابه بجهد لاعبيه بعد تتويج فريقه بلقبه السادس في بطولة ، عقب الفوز 1-صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الأحد.

 وقال نوير لبوابة البث المباشر "دي.ايه.زد.ان" :"إنه شيء لا يصدق لم يكن الأمر أكثر متعة من اللعب الآن لهذا الفريق".

 كما أشاد بالمدرب هانس فليك قائلًا: له نصيب كبير في هذا الإنجاز،

كل الجهاز الفني، فالجهد كان من الجميع، مشيرًا إلى فريقه أراد اللقب ونحن نستحقه، فهو حلم لنا".

 واعترف، نوير بأنه قدم مباراة رائعة، حيث أنقذ هجمات عدة ليفوز باللقب للمرة الثانية في مسيرته، عقب 2013، بالهدف الذي سجله كين كومان في الشوط الثاني.

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