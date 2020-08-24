الكشف عن أول ضحايا كومان في برشلونة

تنتظر إدارة برشلونة أيامًا مشتعلة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد القرارات المصيرية التي من المفترض ان تتخذ في ظل ثورة التجديد التي يعتزمون القيام بها.

ووفقاً لراديو كاتالونيا، فإن المهاجم الدولي الأروجوياني “لويس سواريز“، هو أول الضحايا حيث طلب منه النادي صباح اليوم الاثنين القدوم إلى النادي وفسخ عقده بالتراضي بحضور محامي اللاعب.

واسندت إدارة “جوسيب بارتوميو” مهمة تجديد وتحليل فريق برشلونة إلى المدرب الجديد للنادي “رونالد كومان” مع منحه كامل الصلاحيات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر ذاته، أن رونالد كومان تحدث إلى لويس سواريز وأخبره بعدم الاعتماد عليه مستقبلاً ما جعل النادي يطالبه بالخروج خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط ثالث هدافي برشلونة في تاريخه “لويس سواريز” مع النادي الكاتالوني بعقد ينتهي في 30 يونيو 2021، ويعد فريق “أياكس أمستردام” هو الأوفر حظًا للحصول على خدماته.

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