تشيلسي يحسم ثالث صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

كشفت الصحافة البريطانية، أن نادي تشيلسي قد أغلق صفقة نجم باير ليفركوزن “كاي هافيرتز“، مقابل 100 مليون يورو. واتفق تشيلسي مع نظيره “باير ليفركوزن” الألماني على إنتقال الدولي الألماني إلى تشيلسي مقابل مبلغ ثابت 80 مليون يورو بالاضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات. وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الصفقة تمت ويتبقى الاعلان الرسمي فقط كما أكدت وسائل إعلام ألمانية وبريطانية اتمام الصفقة. وسيكون كاي هافرتز ثالث صفقات تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعدما تعاقد مع المهاجم الألماني “تيمو فيرنر” وصانع الألعاب المغربي “حكيم زياش“. في سياق متصل ذكرت تقارير صحفية بريطانية اقتراب تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدير الفني “فرانك لامبارد” من حسم صفقات دفاعية متمثلة في البرازيلي “تياجو سيلفا”، والظهير الأيسر لليستر سيتي “بينجامين تشيلويل”. ..

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