لايبزيج يعود من أجل مهاجم روما خلال الميركاتو الصيفي

يريد نادي لايبزيج الألماني إعادة فتح المفاوضات مع روما الإيطالي من أجل المهاجم “باتريك شيك” ويأمل في إبقاء الدولي التشيكي داخل ملعب ريد بول ارينا خلال الموسم الجديد.

وانتقل “باتريك شيك” خلال الميركاتو الصيفي 2019 من روما الإيطالي نحو نادي ريد بول لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية موسم 2019/2020 لكنهم طالبوا بتخفيض المبلغ المتفق عليه سلفًا.

وعاد شيك من الإعارة إلى روما، حيث لم يتوصل الناديان إلى اتفاق بشأن انتقال دائم في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وزعمت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية أن فريق “جوليان ناجيلسمان” لم يتخلى عن باتريك شيك وسيحاول استئناف المحادثات مع إدارة روما في محاولة للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في الميركاتو الحالي.

وتضيف الصحيفة أن “باير ليفركوزن” قد ينضم إلى مطاردة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي سجل 10 أهداف في 22 مباراة مع لايبزيج في الدوري الألماني موسم 2019-20.

يذكر أن نادي العاصمة الإيطالية روما كان قد وقع مع الدولي التشيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018 مقابل 37 مليون يورو قادماً من سامبدوريا الإيطالي.

..