رياضة | جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة المقبلة من البطولة. وكانت أبرز مباريات الجولة المنصرمة هي مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز: 1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا. 2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف. 3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، 8 أهداف. Advertisements 4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف. 5- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف. 6- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 6 أهداف. 7- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف 8- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف. 9- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف. 10- محمود علاء لاعب الزمالك، 5 أهداف.

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