رياضة | ألفونسو ديفيز: لم أكن أصدق أنني سأفوز بدوري الأبطال مع بايرن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ألفونسو ديفيز: لم أكن أصدق أنني سأفوز بدوري الأبطال مع بايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكندي ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن فوزه مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا حلم كبير تحقق لكنه كان من الصعب أن يصدق هذا قبل سنوات قليلة.

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/صفر مساء الأحد في المباراة النهائية على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليتوج الفريق بلقبه السادس في دوري الأبطال الأوروبي.

وقال ديفيز :"من كان يعتقد أنني سأحضر من كندا لأنضم إلى فريق مثل بايرن ميونخ وأفوز معه بلقب دوري الأبطال الأوروبي ؟".

وأضاف :"لو قال لي شخص ما قبل عامين أو ثلاثة أعوام إن هذا سيحدث، كان رد فعلي هو أن أصفه بالكذب. ولكن الأحلام تتحقق".