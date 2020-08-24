رياضة | تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الجونة، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وكان النادي الأهلي قد خسر لقاء الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي الزمالك 3 /1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، وسجل أهداف الأبيض أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وأسامة فيصل، وجاء هدف المارد الأحمر عن طريق المدافع ياسر إبراهيم.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 56 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي ضد الجونة:

ستقام مباراة الأهلي ضد الجونة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الحالي، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الأهلي ضد الجونة متاحة للمشاهدين عبر قناة (أون تايم سبورت) الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.