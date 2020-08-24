رياضة | الدوري المكسيكي.. كروز ازول يقفز للصدارة وتولوكا يواصل المطاردة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري المكسيكي.. كروز ازول يقفز للصدارة وتولوكا يواصل المطاردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفز كروز ازول إلى صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه أتلتيكو سان لويس صباح اليوم الاثنين في المرحلة السادسة من المسابقة والتي شهدت أيضا مساء الأجد فوز تولوكا على تشيفاس جوادالاخارا 1/صفر.

ورفع كروز ازول رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطة أمام تولوكا فيما تجمد رصيد أتلتيكو سان لويس عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

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وأنهى كروز ازول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما جوناثان رودريجيز في الدقيقتين 22 من ضربة جزاء و38 مقابل هدف سجله نيكولاس إيبانيز في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز كروز ازول فوزه بهدف ثالث سجله سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 84.

وتغلب تولوكا على تشيفاس جوادالاخارا بهدف نظيف سجله دييجو جونزاليس في الدقيقة 60 ليواصل تولوكا المطاردة مع كروز ازول.