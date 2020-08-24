رياضة | أحمد حسن: حزن جماهير الأهلي أمام الزمالك لأنها تعتبر بطولة من نوع خاص

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: حزن جماهير الأهلي أمام الزمالك لأنها تعتبر بطولة من نوع خاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن حزن جماهير الأهلي بسبب الخسارة الأولي من الزمالك الغريم التقليدي، خاصة أنها تعتبر "بطولة من نوع خاص".

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" على الرغم من حسم الأهلي للقب الدوري بنسبة كبيرة، لكن الجماهير حزينة بسبب الخسارة في القمة".

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وتابع:" ورغم التعادل قبلها أمام الانتاج الحربي لم يكن هناك هجوم ضد النادي الأهلي، لكن الخسارة من الزمالك بنتيجة 3-1، كانت وراء الغضب الجماهيري".

وأضاف الصقر:" الحزن الجماهيري مقبول، لكن الغير مقبول تماما هو الهجوم الكبير على النادي الأهلي بهذا الشكل عقب المباراة".

وواصل:" الهجوم ضد الأهلي ليس له داعٍي مطلقا، من عام 2000-2004 لم يحقق الأهلي لقب الدوري، ولكن هذا الموسم حقق الفريق البطولة ومستمر في المنافسة على البطولات الآخرى".