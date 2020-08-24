رياضة | أحمد حسن: حزن جماهير الأهلي أمام الزمالك لأنها تعتبر بطولة من نوع خاص

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: حزن جماهير الأهلي أمام الزمالك لأنها تعتبر بطولة من نوع خاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن حزن جماهير الأهلي بسبب الخسارة الأولي من الزمالك الغريم التقليدي، خاصة أنها تعتبر "بطولة من نوع خاص".
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" على الرغم من حسم الأهلي للقب الدوري بنسبة كبيرة، لكن الجماهير حزينة بسبب الخسارة في القمة".
وتابع:" ورغم التعادل قبلها أمام الانتاج الحربي لم يكن هناك هجوم ضد النادي الأهلي، لكن الخسارة من الزمالك بنتيجة 3-1، كانت وراء الغضب الجماهيري".
وأضاف الصقر:" الحزن الجماهيري مقبول، لكن الغير مقبول تماما هو الهجوم الكبير على النادي الأهلي بهذا الشكل عقب المباراة".
وواصل:" الهجوم ضد الأهلي ليس له داعٍي مطلقا، من عام 2000-2004 لم يحقق الأهلي لقب الدوري، ولكن هذا الموسم حقق الفريق البطولة ومستمر في المنافسة على البطولات الآخرى".