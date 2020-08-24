رياضة | رئيس رابطة البوندسليجا يشيد بمستوى بايرن ميونخ هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس رابطة البوندسليجا يشيد بمستوى بايرن ميونخ هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريستيان سيفرت الرئيس التنفيذي للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أن فريق بايرن ميونخ الألماني يستحق أعلى تقدير على ما حققه من إنجاز في هذا الموسم تحت قيادة المدرب هانزي فليك.

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/صفر مساء الأحد في المباراة النهائية على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليتوج الفريق بلقبه السادس في دوري الأبطال الأوروبي.

وأكمل بايرن بهذا الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الحالي والتي سبق له الفوز بها مرة واحدة فقط في 2013 .

وقال سيفرت :"هانزي فريق ولاعبو فريقه يستحقون أعلى تقدير على إنجازاتهم الرائعة في الشهور القليلة الماضية والفوز على باريس سان جيرمان في النهائي الأوروبي".

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وأوضح :"كانت هناك فترات مختلفة بين مواسم الدوريات الوطنية والأدوار النهائية لدوري الأبطال في هذا الموسم الخاص للغاية، وكان من المتوقع الانتظار بحماس وشغف لمعرفة كيف ستتصرف الفرق التي تنتمي لدوريات مختلفة في مواجهة هذا الأمر".

وأضاف :"بايرن شق طريقه وواصل تقدمه كما لو لم يكن هناك أي فترة توقف".

وأشار سيفرت :"إنه مؤشر جيد للبوندسليجا أن يصل فريقان ألمانيان إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال وأن ينتزع أحدهما اللقب في النهاية".

وأضاف :"إنه إنجاز رائع لبايرن أن يفوز بالثلاثية مرتينفي غضون سبع سنوات. تهانينا لمسؤولي بايرن وللنادي بأكمله".