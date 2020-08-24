رياضة | تشكيل لجنة لتطوير أوضاع قطاع الناشئين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة لتطوير أوضاع قطاع الناشئين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، تشكيل لجنة لتطوير الأوضاع في القطاع وفقاً للخطة التي حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، حيث تمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، على أن يكون التعاقد مع خبير أجنبي على مستوى عالً من الخبرة والكفاءة من أهم سُبل تطوير القطاع، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش لتولّي منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي.

وتضم اللجنة التي تقرر تشكيلها مؤخرا، كلاً من خالد بيبو وبروكيتش ومدربي الفرق الخمسة في قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفني لفريق ٩٩، وياسر رضوان، المدير الفني لفريق ٢٠٠١، ومحمد شرف المدير الفني لفريق ٢٠٠٣، وشريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق ٢٠٠٥، وسيد غريب المدير الفني لفريق ٢٠٠٦.

وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلي في السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهي السمات التي تُميّز الأهلي عبر تاريخه.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً بمهامها خلال الفترة المقبلة؛ للارتقاء بقطاع الناشئين، في إطار الخطة التي سبق أن حددتها لجنة التخطيط للكرة، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، وهي الخطة التي تعتمد أيضاً على الاهتمام بجميع عناصر القطاع، وتعديل اللائحة المالية للمدربين واللاعبين، وإعادة تهيئة استراحة الناشئين، والاهتمام بالملاعب، بجانب منح مدربي القطاع دورات تثقيفية؛ لمواكبة أحدث طرق التدريب في العالم، وتوفير جميع سُبل النجاح لجميع أفراد منظومة القطاع؛ بهدف إفراز عناصر جيدة قادرة على تحقيق البطولات في جميع المراحل العمرية بالقطاع، بجانب تصعيد مواهب جيدة وأصحاب شخصية قوية للفريق الأول.