رياضة | كيميتش: قضيت أفضل يوم في مسيرتي وقادرون بالفوز على أي منافس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيميتش: قضيت أفضل يوم في مسيرتي وقادرون بالفوز على أي منافس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني بأنه يجد صعوبة في إيجاد الكلمات التي يصف بها شعوره بعد الفوز في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي.

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/صفر مساء الأحد في المباراة النهائية على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليتوج الفريق بلقبه السادس في دوري الأبطال الأوروبي.

وقال كيميتش :"إنه أفضل يوم في مسيرتي الكروية. من الصعب بالفعل أن أصف ما أشعر به".

وأضاف :"لا يمكن وصف ما تشعر به عندما تفوز بمثل هذا اللقب مع رفاقك. إنه أفضل لقب يمكن أن تحرزه مع ناديك. لم نلعب اليوم بالانسيابية والمستوى المعهود، ولكن ظل لدينا شعور بالتفاؤل والقدرة على اجتياز أي منافس".