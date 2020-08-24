رياضة | أحمد حسن يشيد بزيارة وليد سليمان لمحمد عبدالشافي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يشيد بزيارة وليد سليمان لمحمد عبدالشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بخطوة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بزيارة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" لابد أن يجب هناك روح رياضية والمنافسة الشريفة تكون في الملعب فقط، ما قام به وليد سليمان لافتة إنسانية".

وأضاف:" وليد طريقة لعبه عنيفة جدًا، الكرة بين عبدالشافي ووليد سليمان كانت صراع هوائي الثنائي اصطدموا سويا، وكان من الوارد أن يتعرض وليد للإصابة، لا اعتقد أنها غير مقصودة تماما".

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وواصل: "الالتحامات الهوائية دائما لا يكون فيها تعمد للإصابة، وأي لاعب معرض للإصابة".

وتابع:" وليد سليمان قام بإصدار بيان لكي يوصل رسالة معينة بزيارة عبدالشافي لأنها حق عليه، وأغلب النجوم يجب ألا يشغلوا أنفسهم بالسوشيال ميديا".

وأكمل:" هناك لجان الكترونية يقودها بعض المسئولين داخل الأندية، وهي تمثل ضغوط على اللاعبين".