رياضة | أحمد حسن يشيد بزيارة وليد سليمان لمحمد عبدالشافي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يشيد بزيارة وليد سليمان لمحمد عبدالشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بخطوة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بزيارة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" لابد أن يجب هناك روح رياضية والمنافسة الشريفة تكون في الملعب فقط، ما قام به وليد سليمان لافتة إنسانية".
وأضاف:" وليد طريقة لعبه عنيفة جدًا، الكرة بين عبدالشافي ووليد سليمان كانت صراع هوائي الثنائي اصطدموا سويا، وكان من الوارد أن يتعرض وليد للإصابة، لا اعتقد أنها غير مقصودة تماما".
وواصل: "الالتحامات الهوائية دائما لا يكون فيها تعمد للإصابة، وأي لاعب معرض للإصابة".
وتابع:" وليد سليمان قام بإصدار بيان لكي يوصل رسالة معينة بزيارة عبدالشافي لأنها حق عليه، وأغلب النجوم يجب ألا يشغلوا أنفسهم بالسوشيال ميديا".
وأكمل:" هناك لجان الكترونية يقودها بعض المسئولين داخل الأندية، وهي تمثل ضغوط على اللاعبين".