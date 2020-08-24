شكرا لقرائتكم خبر عن «راديو كتالونيا»: كومان أبلغ سواريز أنه خارج برشلونة الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال «راديو كتالونيا»، إن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة تواصل مع لويس سواريز وأبلغه أنه خارج حساباته الموسم المقبل.

وأضاف «راديو كتالونيا»، أنه تم التواصل بين كومان وسواريز صباح اليوم الإثنين للحديث عن مستقبل اللاعب، أنه لن يكون ضمن قوام الفريق الموسم الموسم، كما سيتواصل برشلونة مع سواريز من أجل إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

وانضم لويس سواريز إلى برشلونة قادما من ليفربول في صيف 2014 واستمر لمدة ست سنوات،ويرتبط بتعاقد لمدة موسم آخر حتى صيف 2021.

وخاض سواريز -33 عاما- 283 مباراة مع برشلونة وسجل 198 هدفا وصنع 109 آخرين.

ونجح سواريز في تحقيق لقب الدوري الإسباني 4 مرات ومثلهم لكأس ملك إسبانيا وحقق السوبر الإسباني مرتين.

كما حقق سواريز لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة والسوبر الأوروبي مرة واحدة وايضا كأس العالم للأندية.

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