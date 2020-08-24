شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تشكيل لجنة لتطوير قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأهلي عن قرار خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي تشكيل لجنة لتطوير الأوضاع في القطاع.
وقال الموقع الرسمي للأهلي إن قرار بيبو يأتي وفقا للخطة التي وضعتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، "حيث تمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، على أن يكون التعاقد مع خبير أجنبي على مستوى عالً من الخبرة والكفاءة من أهم سُبل تطوير القطاع، قبل أن يتم التعاقد مؤخرا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش لتولّي منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي"، بحسب الموقع الرسمي للنادي.
وأوضح الأهلي أن اللجنة تضم كل من بيبو وبروكيتش، ومدربي الفرق الخمسة في قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفني لفريق ٩٩، وياسر رضوان، المدير الفني لفريق ٢٠٠١، ومحمد شرف المدير الفني لفريق ٢٠٠٣، وشريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق ٢٠٠٥، وسيد غريب المدير الفني لفريق ٢٠٠٦.
وأكمل «وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلي في السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهي السمات التي تُميّز الأهلي عبر تاريخه».
وأتم «ومن المقرر أن تقوم اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بمهامها خلال الفترة المقبلة؛ للارتقاء بقطاع الناشئين، في إطار الخطة التي سبق أن حددتها لجنة التخطيط للكرة، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، وهي الخطة التي تعتمد أيضا على الاهتمام بجميع عناصر القطاع، وتعديل اللائحة المالية للمدربين واللاعبين، وإعادة تهيئة الاستراحة، والاهتمام بالملاعب، بجانب منح مدربي القطاع دورات تثقيفية؛ لمواكبة أحدث طرق التدريب في العالم، وتوفير جميع سُبل النجاح لجميع أفراد منظومة القطاع؛ بهدف إفراز عناصر جيدة قادرة على تحقيق البطولات في جميع المراحل العمرية بالقطاع، بجانب تصعيد مواهب جيدة وأصحاب شخصية قوية للفريق الأول».
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