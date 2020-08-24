شكرا لقرائتكم كارتيرون يستبعد رحيل محمد صبحى عن الزمالك بسبب "الدكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رحيل محمد صبحى حارس الفريق والمنتخب الأولمبى، فى الموسم الجديد، حيث يعتمد عليه ليكون بديلا للثنائى محمود جنش ومحمد أبو جبل الثنائى المتواجد ضمن حساباته الأساسية بالفريق الأبيض، حيث سيمنح كارتيرون الحارس الصاعد فرصة المشاركة فى التوقيت المناسب لذلك حيث يفضل عدم رحيله من قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.

ويحرص كارتيرون منذ عودة مسابقة الدورى الممتاز، يوم 6 أغسطس الماضى، عقب فترة طويلة من التوقف الكروى على منح الفرص للناشئين بالفريق الأبيض بالدفع بهم مع القوام الأساسى خلال مباريات البطولة، حيث تألق مع الأبيض الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل فى خط الهجوم إلى جانب المدافع ياسين مرعى وسيواصل كارتيرون خلال المرحلة المقبلة الاستمرار فى منح الفرص للناشئين والصاعدين المنضمين للفريق الأول بالنادى.

Advertisements

ويعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة اليوم، الاثنين، مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريبات، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، التى ستجمع الفريقان، يوم الخميس المقبل، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك من أجل إغلاق ملف القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ21 من منافسات البطولة، وسيتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بأن عليهم مواصلة خوض المباريات القادمة فى الدورى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل حصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى، بغض النظر عن فارق النقاط مع الفريق الأحمر، حيث يتواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلى فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، الاثنين، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين بالأمس، وأشاد الفرنسى كارتيرون بما قدمه لاعبو الزمالك فى القمة على أن يتم غلق الملف نهائيا فى مران اليوم للتركيز التام فى اللقاء المقبل أمام المقاولون ويغيب عن الزمالك فى تدريباته اليوم ظهيره الأيسر محمد عبد الشافى بعد الإصابة التى تعرض لها بكسر فى عظمة الترقوة خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى القمة، حيث حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، مدة تقترب من الشهرين من أجل استعادة جهود محمد عبد الشافى.

ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون برنامجا خاصا لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لتجهيزه لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد عبد الشافى فى القمة 120 أمام الأهلى، وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك فى لقاء الأهلى الماضى نظرا لإيقافه.