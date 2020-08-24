شكرا لقرائتكم الصقر: رحيل آزارو كان قرار خاطئ ودور مدير الكرة فى الأهلى غير فعال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن منصب المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة، لابد أن يكون لها دور في بعض الأمور الفنية، لمصلحة الفريق الأحمر، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "البعض يرى في مصر أن منصب مدير الكرة يقتصر على بعض النواحي الإدارية، لكن هذا غير صحيح، مدير الكرة يختلف تماما عن منصب المدير الإداري".

وأضاف:" الأهلي يعاني من قلة المهاجمين، ورحيل وليد آزارو كان قرار خاطئ، لذلك كان دور مدير الكرة، بضرورة التدخل في هذا الأمر، كان يجب تدخل مدير الكرة في الأهلي لإبقاء بعض اللاعبين، وكان يجب أن يكون هناك تواصل مع المدير الفني في ملف صالح جمعة، للتعامل معه بالشكل الأنسب".

كما أكد أحمد حسن إن رمضان صبحي اتفق على كافة الأمور مع بيراميدز، لكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، وقال: "رمضان مرتبط بعقد سارٍ مع هيدرسفيلد، والنادي الانجليزي وجد أن هناك صراع على ضم اللاعب، وتم تقديم عروض مالية لن يدفعها أي نادٍ في أوروبا".

وأضاف:" هناك شرط جزائي سيكون في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز للاحتراف الخارجي، كما سيحصل على 50% من قيمة عقده مقدما، وهناك مزايا مالية كبيرة".

وواصل:" يتبقي فقط المفاوضات بين بيراميدز وهيدرسفيلد".

وأكمل: "أعتقد أن الزمالك لا يستطيع دفع 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأعتقد أن هناك أزمة في بيراميدز حاليا، ولاعبين طلبوا الحصول على عقودهم مثل عمر جابر، كما طلب أحمد فتحي زيادة راتبه". وأشاد أحمد حسن بمهاجم فريق الزمالك "مصطفى محمد" بعد تسجيله للهدف الثالث في شباك الأهلي، وقال: " حزين عندما يقلل ويتهكم لاعب كرة سابق، من لاعب حالي، لمجرد المزايدة، في ظل انتشار موضوع "قصف الجبهات" و "ركوب التريندات".

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وأضاف: "مصطفى محمد يستحق الدعم ولاعب مستقبل لمنتخب مصر في قيادة الهجوم، ومن حق الزمالك أن يستفيد بإمكانياته، الجميع يجب أن يسانده بقوة في المرحلة القادمة".

وزاد: "أحمد بلال تحدث عن مصطفى محمد بأنه سجل هدف، ولكن ذكر أن مستواه كان سيئًا، ولكن بعيد عن الألوان ليس عيب أن ندعم مهاجم الزمالك".

وواصل: "مصطفى محمد لعب مباراة جيدة وكان يتحرك بشكل رائع في الملعب، وكان يتسلم الكرة تحت ضغط، ويساعد زملائه ويسجل أهداف، هو مهاجم جيد، ولابد أن يدعمه الجميع".