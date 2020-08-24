شكرا لقرائتكم لأول مرة منذ 4 سنوات .. أحمد شديد خارج قائمة الإنتاج أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار إستبعاد لاعبه أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للفريق من قائمة مواجهة بيراميدز بسبب الاجهاد الذى تعرض له اللاعب بالفترة الاخيرة وخوفاً من تعرضه للإصابة وخسارته فى مباريات أكثر ، وعقد مختار مختار جلسة مع أحمد شديد قناوى أكد له عزمه استبعاده من مباراة بيراميدز بسبب الاجهاد الذى يعانى منه وحتى لايسقط فريسة للإصابات ويخسره الفريق فى مباريات أكثر وهو أحد العناصر التى لاغنى عنها فى تشكيلة الفريق ومنحه راحة من التدريبات حتى يستعيد عافيته فى ظل موسم استثنائى للإنتاج الذى لم يقم بفترة إعداد كاملة بعد اصابات كورونا التى ضربت صفوفه بعد معسكر شرم الشيخ.

وتعد هذه هى المرة الاولى التى يخرج فيها أحمد شديد قناوى من قائمة الانتاج الحربى منذ 4 سنوات حيث يشارك اللاعب بصفة أساسية ، ويختتم اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية والعشرين للمسابقة وهى المباراة التى يستعيد فيها جهود لاعبه محمد عادل الذى غاب عن مواجهة انبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب ، ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم ثم يدخل معسكراً مغلقاً للمبيت هناك استعداداً للمباراة .

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وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 121 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويرتبط قناوى بتعاقد لنهاية الموسم الجارى، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده، لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادٍ.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالى، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016 /2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017 /2018 و2018/ 2019، و11 مباريات حتى الآن من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الأربعة مواسم 124 مباراة.