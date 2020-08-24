شكرا لقرائتكم حازم إمام : "ارحموا مروان محسن.. هو طلع على المسرح لوحده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، جماهير الكرة المصرية بالتوقف عن السخرية من مروان محسن مهاجم الاهلى بسبب اداؤه فى مباراة القمة التى خسرها الاحمر بثلاثية من الزمالك ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"تابعت حديث والد مروان محسن وحسيت أن بجد كتير اللى بيحصل مع ابنه ، وربنا يكون فى عونهم ، كل الناس بتغلط بس حظ مروان أنه بيلعب فى الاهلى وكل الاضواء عليه ، فياريت نرحم مروان محسن وكفاية اللى حصل".

وتابع حازم إمام :"والد مروان زعلان من الشيخ طه اسماعيل ومن عماد متعب عشان انتقدوا مروان ، هو كأب ليه حق ميحبش حد يقول أى كلمة عن ابنه ، بس أى محلل لما ينتقد اللاعب كورة وفنيات ده طبيعى طالما الانتقاد لم يخرج عن حدود الاحترام ولم يصل للإستهزاء والسخرية وده ميزعلش حد ، أنا ضد أنى أى محلل يسخر من أى لاعب ".

ويضيف الثعلب الصغير:" ارحموا مروان محسن ، هو طلع على المسرح لوحده فمش طبيعى ندوس عليه أكتر ، كلنا عندنا اخطاء وقرارات غلط ، وياريت نتعلم أننا مندوسش على حد جاب أخره".

وعن مباراة القمة قال حازم إمام :"كلام الشيخ طه مظبوط فعلا فايلر قبل السفر لسويسرا حاجة وبعد العودة حاجة ثانية فعلا مش مركز ، وأول مرة أشوف دفاع الاهلى كدا، وفايلر لم يخترع فى التشكيل هو أخطأ فى أدوار اللاعبين فى الملعب وكمان كان مضطر فى بعض الحاجات عشان الإصابات اللى فى الأهلى".

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ويضيف الثعلب الصغير:"عجبنى هدف مصطفى محمد أوى ، من أجمل الاهداف ويشبه هدف دروجبا فى ليفربول ، هدف فيه حرفنة وموهبة كبيرة وعجبنى كمان أداء أشرف بن شرقى ، والمفاجأة بالنسبالى كانت من أليو بادجى مهاجم الاهلى ، لم أتوقع أداؤه فى المباراة هو متميز للغاية فى الكرات العالية بشكل كبير عن قدمه ، ولازم جمهور الاهلى يقف مع الفرقة عشان اللاعيبة بقت بتشوف الانتقادات بعينها مش زى زمان فبلاش تخسروهم فى المباريات المقبلة نفسياً من قسوة الانتقادات".

وفى وقت سابق ، علق محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم تفعيل الأهلي لعقد نجله الجديد.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات تليفزيونية : "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين" متابعا ابني أهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك او بيراميدز كان راح".

وأضاف والد المهاجم الدولى إن ابنه يتقدم لهجوما ذريع وأنه خائف عليه قائلا ابني لو جراله حاجة ساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".

وتابع: "ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة مؤكدا ان من يهاجمونه مجرد صبية ومحليين هواه" وأن نجله نجم النجوم في جميع المنتخبات بالمراحل العمرية".