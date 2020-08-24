شكرا لقرائتكم فيديو.. بائع التين الشوكى يكشف عن صفقة يتمناها وهدية مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عزت الزاهى، بائع التين الشوكى الشهير، الذى وفر له المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فرصة عمل له داخل قلعة ميت عقبة، عن اللاعب الذى يتمنى أن ينضم للفريق الأبيض، موضحاً إنه يتقدم بالشكر إلى رئيس نادى الزمالك على فرصة العمل التي وفرها له داخل النادى الأبيض، بعد الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس الخاصة بالبائع حيث أعلن "الزاهى" بعد واقعة التجمع عن رغبته في العمل داخل جدران نادى الزمالك، لكونه أحد عشاق ومحبي القلعة البيضاء، ليستجيب رئيس الزمالك لطلبه.

وقال الزاهي عن مرتضى منصور:"ربنا يصلح حاله ويخليه للغلابة وحتى الملابس التي أرتديها الخاصة بالزمالك هو من أحضرها لي وهدية منه ونفسي يجيب لنا عبد الله السعيد وبيجيب لنا أفضل لاعبين".

واستقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزت الزاهي بائع التين الشوكي، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر القلعة البيضاء، مساء، الخميس الماضي، تلبية لطلب البائع الذي أعلن رغبته في العمل داخل جدران النادي، من جانبه، قال بائع التين الشوكى أنه يعتبر حضوره لنادي الزمالك فضل من الله لأنه من عشاق ومحبي القلعة البيضاء عبر التاريخ.

وأكد عزت الزاهي أنه يقبل العمل في النادي تحت أي ظرف داخل الجدران، مشددًا على قبوله العرض الذي تقدم به مرتضى منصور له بتوفير فرصة عمل داخل النادي بصفته يجيد العمل في السباكة وأعمال المقاولات.

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ووعد مرتضى منصور، الزاهي، بشراء عربة تين شوكى على نفقته الخاصة وإنه أول من سيقوم بالشراء منه داخل النادي وأنه سيوفر له فرصة عمل داخل القلعة البيضاء وشراء عربة جديدة وكمية التين اللازمة على نفقته الخاصة، وداعبه بعدم المبالغة في السعر عليه بالإضافة إلى إصدار قرار تعيينه بالزمالك وهو ما حدث بالفعل حيث وفر له رئيس الزمالك "عربة" التين الشوكى داخل قلعة ميت عقبة.

وقدم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عزت الزاهى بائع التين الشوكى، على طريقة أحدث الصفقات المنضمة لقلعة ميت عقبة حيث نشر أمير مرتضى صورته مع الزاهى قائلاً عبر حسابه على "انستجرام":"عم عزت الراجل الطيب وأحسن واحد بيبيع تين في مصر نجحنا في ضمه لنادي الزمالك .. نورتنا وشرفتنا بجد".