شكرا لقرائتكم حمادة أنور : إصابة عبد الشافي غير مقصودة وسليمان حمي نفسه فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه من الممكن أن يكون وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، غير متعمد لإصابة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "أبارك لجمهور الزمالك، في مباراة القمة كنا الأفضل، خاصة في ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض في هذه المباراة".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "زيارة وليد سليمان لـ"عبدالشافي" من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وواصل:" خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة كانت غير مقصودة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمي نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب في إصابة عبدالشافي".

وتابع:" جميع لاعبي الأهلي والزمالك لديهم علاقات جيدة خارج المستطيل الأخضر، ولكن البعض قد يكون تحفز ضد وليد سليمان خاصة أنه كان وراء إصابة بعض اللاعبين في مباريات سابقة".

من جانبه أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، استيائه من الهجوم الشديد الذي يتعرض له مروان محسن، مؤكدًا بأن الأمور تخطت مرحلة الانتقاد ووصلت إلى التجاوزات، وقال أحمد حسن:" الطبيعي أن ينتقد الجمهور لأي لاعب عندما يقدم مستوى سيئ، ولكن عندما يكون هناك تجاوزات ضد مروان محسن فهو أمر غير مقبول".

Advertisements

وأضاف: "من المفترض أن يتفهم لاعبي كرة القدم السابقين بعض الأمور، ولا يجب أن تكون هناك قسوة تجاه اللاعبين، بعض المتواجدين في الاستوديوهات يتعمدون "ركوب التريند" في السوشيال ميديا".

وواصل:" من حق الجميع الانتقاد، ولكن بدون تجاوز في حق اللاعبين".