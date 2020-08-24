شكرا لقرائتكم سعفان الصغير : الفار كشف عيوب الحكام وغير راضي عن الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، عن رفضه لأداء الدراويش في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعادل الفريق في مباراتي وادي دجة وحرس الحدود، وقال سعفان في مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"لم نكن موفقين فنياً في مباراتي الحرس ووادي دجلة، نعترف بأخطائنا ونحتاج لمراجعة، ومع احترامي للفريقين السابقين هناك فرق أقوى سنواجهها ويجب أن نعيد حساباتنا، وهذا المركز لا يليق بالدراويش".

وتابع سعفان الصغير: "اللاعبين لديهم مستوى فني أعلى مما قدموه وهذا ظهر في المباريات الودية، ولكن هناك حالة ضغط عصبي مع عودة الدوري ولكني لم أرى النادي الاسماعيلي الذي كان يرعب جميع الأندية، اللاعبين مفتقدين الثقة، وضربات الجزاء التي احتسبت لنا لم تكن حتى من جملة فنية أكثر من كونها أخطاء وتهور لمدافعين الفريق المنافس"

ويضيف مدرب حراس الاسماعيلى: "بعض الحكام لا يحتسبون الأخطاء إلا بعد العودة للفار رغم قربهم من الكرة، والفار كشف العديد من الحكام".

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وأغلق الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة ديديه جوميز صفحة مباراة حرس الحدود التي أقيمت مساء الأحد على ستاد المكس في ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل 2/2، ويبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة طنطا المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 22 للمسابقة ، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

على الجانب الأخر، انتظم التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى فى تدريبات فريقه عقب وصوله للإسماعيلية مساء السبت، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة العراقى همام طارق فيما استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة.

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حروسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري، وسط أنباء عن تلقي اللاعب عروض مغرية للانضمام لأحدها فى الموسم الجديد.