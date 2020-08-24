أسوان يعلن جاهزية فادي فريد للمشاركة أمام إنبي

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن فادي فريد هداف أبناء الجنوب، أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، بداية من مباراة إنبي، بعد تعافيه بشكل تام من إصابة العضلة الخلفية.

تزامنا في الوقت الذي فضل فيه أحمد كشري المدير الفني لأسوان، عدم الاستعجال في استعادة محمد رزق لاعب وسط الفريق الذي كان يعاني أيضاً من إصابة الخلفية، نظراً لعودته إلى التدريبات الجماعية مؤخراً بالشكل الذي لم يسمح للاعب بأن يستكمل لياقته بشكل كامل.

وأضاف عبد الغفار في تصريحت خاصة، أن أوميد أوكري يسعى لاستعادة لياقته البدنية بعد تعافيه من إصابة الصليبي وبدأ المشاركة في تدريبات الفريق، إلا أن الجهاز الفني قرر عدم الاستعجال على اللاعب أيضاً إلا بعد التأكد من جاهزيته بشكل تام.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان استعداداته اليوم الأثنين، لمواجهة نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح أبناء كشري، إلى مواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، والتقدم في ترتيب جدول الدوري 4 مراكز مبتعدين عن دوامة الهبوط.

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من جانبه، أبدى أحمد كشري سعادته بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب المقاولون العرب، عقب الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، وقال كشري: 3 نقط مهمة مع فريق هو ثاني الدوري، مع الأهلي قدمنا مباراة قوية ولم نكن نستحق الهزيمة، والآن تغلبنا على ثاني الدوري، والجميع يرى الظلم الذي تعرضنا له في مباراة نادي مصر بعد حالة الطرد، أهنئ الإدارة والجمهور.

واصل: طمعت في مباراة الأهلي رغم تقدم الفريق الأحمر بهدف وهاجمت ولذلك سجل الأهلي هدفين، وقدمنا مباراة عصبية جداً أمام المقاولون رغم الغيابات مثل محمد رزق وأوميد أوكري وفادي فريد، أشكر لاعبي الفريق في ظل هذه الظروف على تحقيق فوز مهم.

واستكمل: اللاعبين كانوا على قدر المسئولية خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء المقاولون دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة