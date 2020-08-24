شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر أسوان بسلبية مسحة كورونا قبل مباراة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي أسوان، بسلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني، استعداداً لمباراة إنبي في الجولة 22 والتي من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، فيما أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، غياب الثنائي مصطفى دويدار لاعبا الفريق، عند تدعيم صفوف أبناء الجنوب في المباراة المقبلة وذلك بسبب الشرط الذي وضعه نادي إنبي في عقد إعارة الثنائي إلى أسوان.

ويطمح أبناء كشري، إلى مواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، والتقدم في ترتيب جدول الدوري 4 مراكز مبتعدين عن دوامة الهبوط.

Advertisements

من جانبه، أبدى أحمد كشري سعادته بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب المقاولون العرب، عقب الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، وقال كشري: 3 نقط مهمة مع فريق هو ثاني الدوري، مع الأهلي قدمنا مباراة قوية ولم نكن نستحق الهزيمة، والآن تغلبنا على ثاني الدوري، والجميع يرى الظلم الذي تعرضنا له في مباراة نادي مصر بعد حالة الطرد، أهنئ الإدارة والجمهور.

واصل: طمعت في مباراة الأهلي رغم تقدم الفريق الأحمر بهدف وهاجمت ولذلك سجل الأهلي هدفين، وقدمنا مباراة عصبية جداً أمام المقاولون رغم الغيابات مثل محمد رزق وأوميد أوكري وفادي فريد، أشكر لاعبي الفريق في ظل هذه الظروف على تحقيق فوز مهم.

استكمل: اللاعبين كانوا على قدر المسئولية خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء المقاولون دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة.