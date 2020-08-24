شكرا لقرائتكم الآسيوي يعلن عن استخدام تقنية "فار" في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين إن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ستستخدم بداية من دور الثمانية للنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.
واستخدمت هذه التقنية لأول مرة في الكرة الآسيوية العام الماضي في دور الثمانية لكأس آسيا التي أقيمت في الإمارات.
وبعدها استخدمت بنجاح في 32 مباراة هي إجمالي مباريات بطولة آسيا للشباب تحت 23 عاما في تايلاند في يناير، ومن
المقرر استخدامها لأول مرة في مسابقات الأندية في القارة.
وتوقفت بطولة دوري أبطال آسيا، أبرز بطولة للأندية في القارة، في مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وستستأنف أولا في غرب القارة باستضافة قطر بطولة مصغرة تبدأ في 14 سبتمبر المقبل وستستضيف ماليزيا مباريات شرق القارة بداية من 16 المقبل.
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