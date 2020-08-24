الحبسي: مباراة هدرسفيلد الأكثر حزناً.. والهلال "خطوة كبيرة"

كشف علي الحبسي، حارس المنتخب العماني السابق وأندية ريدينغ وويغان الإنجليزية، أن مباراته أمام هدرسفيلد تعد الأصعب في مسيرته والأكثر حزناً بالنسبة له.

وقال الحبسي في لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية": كان قرار الاعتزال صعبا، واتخذته عن قناعة تامة بعد مسيرة طويلة حققت فيها عددا من الإنجازات. والغربة كان لها دور كبير في قرار اعتزالي بعد أن قضيت نصف حياتي في الغربة، ووددت البقاء بالقرب من عائلتي. فخور بأني أول عربي يحقق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وأضاف الحبسي: أصعب مباراة خضتها في مسيرتي والأكثر حزنا بالنسبة لي عندما خسرنا أمام هدرسفيلد في ملحق التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولدى سؤاله عن تجربته مع الهلال أوضح الحبسي: كانت خطوة كبيرة في مسيرتي الاحترافية، وأعتبرها محطة هامة في مشواري.

وأكد الحبسي بأن تركيزه الآن على أكاديميته الخاصة والتي استطاع من خلالها دعم المنتخب العماني للناشئين بستة لاعبين.