شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يستعين بـ"أماكن السهر" للإشادة بـ"بن شرقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتدح أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أشرف بن شرقى لاعب الفريق الحالى، ومستواه المتميز فى مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلى، ونشر عيد على صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام صورة للاعب المغربى وكتب عليها جزءا من أغنية عمرو دياب الجديدة أماكن السهر، قائلا، "على البحر أن مشى الموج يهدى ويختشى كله بيزعل لو مشى له حبايب بالملاين ده حبيبى لو نزل على الأرض في ناس تعتزل".

وشهدت مباراة القمة فوز الزمالك على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.

بات المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، بمثابة رجل المواعيد الكبرى فى القلعة البيضاء، بعدما لعب دورًا هاما فى العديد من المباريات لفريقه منذ انضمامه لصفوف قلعة ميت عقبة، بداية من الموسم الجارى، والذى شهد مشاركته فى 31 مباراة حتى الآن مع الأبيض، بواقع 15 مباراة فى الدورى الممتاز و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الإفريقى ومثلها فى كأس مصر، فيما شارك فى 3 مباريات من النسخة الماضية بكأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى نسخة 2019، فيما سجل 11 هدفًا وصنع 7 أهداف



