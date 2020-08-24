شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لم أفهم بيان جهاز المنتخب.. ومش هنتقبل تبريرات حال الإخفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لم يفهم البيان الذى أصدره الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى الساعات الماضية بشأن استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حقيقى مش فاهم حاجة من البيان اللى أصدره الجهاز الفنى لمنتخب مصر، محمد بركات مدير المنتخب قاله وهو طبعا بناءً على رؤية المدير الفنى، لكن مفهمتش منه هما ناويين على ايه".

وأضاف شوبير، "طب لو جهاز المنتخب وافق على عدم لعب مباريات ودية عشان الدورى يبقى لو حصل إخفاق مش عايزين نسمع أى تبريرات، ده منتخب مصر مهمتك تقول لاتحاد الكرة عايز مباراة ودية ومهمة اللجنة الخماسية تكثف اتصالاتها وتعملك المباراة، لكن حضرتك وافقت يبقى لو حصل حاجة مترجعش تقول هما اللى قالولى، مش هنتقبل أى تبرير، ومحدش يقول إن معانا منتخبات صغيرة مفيش مباراة سهلة دلوقتى".

وفى وقت سابق، أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطنى عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التى تراعى تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل فى مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفنى يضع فى اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التى عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أى مباريات رسمية، وهو ما يحتاج إلى استمرارية فى استكمال مسابقة الدورى وخوض اللاعبين لعدد من المباريات املا فى إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.

وأوضح بركات أن الجهاز الفنى لا يزال يتابع مباريات الدورى ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التى يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول فى دائرة اهتمامات المنتخب، لاسيما أن الأسابيع الماضية من مباريات الدورى الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

واختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده أن الجهاز الفنى لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية فى كافه الارتباطات لاتخاذ قراره المناسب بما يراعى تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتى توجو وكل العناصر فى كامل لياقتهم الفنية والبدنية.