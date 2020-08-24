شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: رحيل رمضان صبحي ليس سبب مشاكل الأهلي.. واستمرار «فتحي» ضروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن استمرار أحمد فتحي ضرورة في الأهلي خلال المرحلة المقبلة مع عودة وليد إزارو لقيادة الهجوم.

وأضاف شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم،: «لحاجة الجميلة فى خسارة الأهلى للقمة أن جمهور الأهلى معترف بأن أداء الفريق وحش ودى بداية التصحيح، وأنا مش مصدق أن رحيل رمضان صبحى هو سبب المشاكل دى كلها، مش معقولة لاعب واحد يعمل كدا».

وتابع شوبير :«خسارة القمة فتحت ملف تدعيم الأهلى وفى رأيى أحمد فتحى استمراره مهم جداً مع الاهلى، ولو رحل يبقى لازم الأهلى يتعاقد مع ظهير أيمن، بجانب التعاقد مع قلب دفاع بعد إصابة محمود متولى، ولازم أزارو يرجع ويبقى مع بادجى اللى بيثبت كل يوم أنه مهاجم متميز، والثنائى كهربا وطاهر محمد طاهر هيحلوا مشكلة الجناح، عمار حمدى لازم يرجع ونختار واحد من صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان ووقتها الدنيا هتتظبط كثير فى الأهلى».

وأضاف شوبير: « الضغط على الأهلى فى الدورى حنين، ولكن كل تعثر هيعمل مشكلة، ولو كسب الاهلى مباراة الجونة ثم المصرى ثم وادى دجلة ثم حرس الحدود نقدر نقوله مبروك الدورى 12 نقطة ستضمن بنسبة 90 % حسم اللقب، ولكن الأهم من الدورى مباراة الوداد المغربى، لازم الفريق ينفض غبار مباراة القمة سريعاً والأهلى بمساندة جمهوره يقدر يعملها فهى شيم الكبار».