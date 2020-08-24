شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارته نهائي دوري الأبطال «نيمار»: تهانينا لبايرن قاتلنا حتى النهاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، التهنئة لبايرن ميونخ بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبًا، كما أشاد بزملائه الذين قاتلوا حتى النهاية.

وكتب نيمار، تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « قاتلنا حتى النهاية، وحاولنا بشتى الطرق، لكن الخسارة جزء من الرياضة».

وأضاف النجم البرازيلي: «شكرًا لجماهير باريس سان جيرمان على كل هذا الدعم».

بايرن ميونيخ حصد لقب أبطال أوروبا بفوزه على سان جيرمان 1-0 على ملعب النور في لشبونة، هدف سجله كينجسلي كومان في شباك الفريق الذي ترعرع بصفوفه.