شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يوافق على استمرار تشغيل وحدة "طوّر وغيّر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على استمرار تشغيل وحدة "طوّر وغيّر" بالوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، موجها نحو التوسع فى تقديم خدمات الوحدة لعدد 5 ملايبن شاب وفتاة على مستوى كافة المحافظات خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم مجال ريادة الاعمال وثقافة العمل الحر وتأهيل الشباب لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح صبحى أن مبادرات الوحدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات تتضمن مبادرة التوظيف الالكترونى والعمل الحر وتنفيذ الأيام الافتراضية للتوظيف بواسطة MS Team، مبادرة التدريب من اجل التوظيف، سفراء طور وغير " بأفريقيا، مبادرة " كن رائد اعمال، ومبادرة ارسم مستقبلك – ابنى مشروعك ومسابقات رواد الاعمال والابتكار بواسطة .

وتواصل الوحدة عملية صقل وتدريب 1000 مدرب من العاملين بالشباب والرياضة بالمحافظات، بهدف تدريب نحو مليون شاب سنوياً؛ وتنفيذ النموذج المتكامل لمبادرة "طور وغير" لمساعدة الشباب من الجنسين على اكتساب المعارف والمهارات وإتاحة فرص حقيقية تساعدهم على تحقيق أهدافهم وفهم سوق العمل بشكل جيد، عن طريق توفير خدمات التوجيه والارشاد الوظيفى والاستشارات المهنية للتعرف على الفرص والوظائف المتاحة، وكذا التعرف على البرامج التدريبية المتخصصة التى يقدمها المشروع فى المجالات ذات الصلة بسوق العمل المصرى وأهمها التدريبات التكنولوجية ومهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب وربطهم بأصحاب الأعمال بسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة بما يتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم التى تم اكتسابها.

و فى هذا السياق تسعى وزارة الشباب والرياضة - من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)– أن تكون المحرك الرئيسى لعملية تأهيل الشباب المصرى وتوفير الكوادر المدربة منهم للعمل لدى شركات القطاع الخاص بوظائف لائقة، بجانب التشجيع على مبادئ ريادة الأعمال والعمل الحر، وذلك من خلال تأسيس وحدة متكاملة لإدارة كافة أنظمة مبادرة "طوّر وغيّر"، لضمان تقديم خدمات متميزة للشباب المصرى من خلال العمل مع أكثر من 500 مدرب ومدربة ومسئول توظيف من العاملين بالوزارة داخل مديريات ومراكز الشباب بالمحافظات.

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جدير بالذكر أن مبادرة "طوّر وغيّر" هى مبادرة قومية أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر بالتعاون للمساهمة فى حل مشكلات البطالة والأمية الرقمية للشباب المصري، وذلك من خلال توفير نظام متكامل يجمع بين تأهيل الشباب وبناء قدراتهم لزيادة قابليتهم للتوظيف؛ والعمل على سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب، وخاصة المهارات الرقمية التى باتت من أهم متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.