شكرا لقرائتكم صالح جمعة : موعدنا الماتش القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، عودته للمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب طويلة، وذلك في المباراة المقبلة أمام الجونة، فى اطار مسابقة الدورى الممتاز، حيث نشر اللاعب صورته في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك، معلقًا عليها: "موعدنا الماتش القادم".



صالح جمعة

ويحاول رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تجهيز لاعبيه جيداً لمواجهة الجونة ومحو آثار الهزيمة الثقيلة التى مُنى بها الفريق فى مباراة الزمالك مساء السبت الماضى فى الجولة الـ21 للدورى والتى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 14نقطة عن أقرب منافسيه.

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وتحدث رينيه فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3/1، وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، على حد قوله.

وشدد فايلر لإدارة الأهلى على أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى أليود يانج وحمدى فتحى، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى - يقصد ديانج وفتحى - خذلوه على حد وصفه، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة.