شكرا لقرائتكم اختبار طبي لمحمد حسن لتحديد مصيره فى تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، لفحص طبى على هامش تدريبات الفريق اليوم، الإثنين، من أجل الوقوف على مدى إمكانية عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا وعلاجيا من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية وأدت إلى ابتعاده عن الفريق الأبيض فى المباريات الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويخوض فريق الزمالك مرانه اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما أول أمس ضمن مباريات الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز.

وتعرض محمد حسن للإصابة فى العضلة الخلفية خلال لقاء مصر للمقاصة، فى الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، إلا إن تعرضه للإصابة أدى إلى استبداله وتغيبه عن الفريق الأبيض فى مباراتين نادى مصر والأهلى فى الجولتين الماضيتين من منافسات بطولة الدورى على الترتيب.

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ومن المقرر أن يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة اليوم، الاثنين، مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريبات، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، التى ستجمع الفريقان، يوم الخميس المقبل، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك من أجل إغلاق ملف القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ21 من منافسات البطولة، وسيتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بأن عليهم مواصلة خوض المباريات القادمة فى الدورى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل حصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى، بغض النظر عن فارق النقاط مع الفريق الأحمر، حيث يتواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلى فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.

وأشاد الفرنسى كارتيرون بما قدمه لاعبو الزمالك فى القمة على أن يتم غلق الملف نهائيا فى مران اليوم للتركيز التام فى اللقاء المقبل أمام المقاولون ويغيب عن الزمالك فى تدريباته اليوم ظهيره الأيسر محمد عبد الشافى بعد الإصابة التى تعرض لها بكسر فى عظمة الترقوة خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى القمة، حيث حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، مدة تقترب من الشهرين من أجل استعادة جهود محمد عبد الشافى.

ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون برنامجا خاصا لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لتجهيزه لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد عبد الشافى فى القمة 120 أمام الأهلى، وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك فى لقاء الأهلى الماضى نظرا لإيقافه.