شكرا لقرائتكم لجنة جديدة لتطوير الأوضاع فى قطاع الناشئين بالأهلي .. أعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، تشكيل لجنة لتطوير الأوضاع في القطاع وفقاً للخطة التي حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، حيث تمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، على أن يكون التعاقد مع خبير أجنبي على مستوى عالً من الخبرة والكفاءة من أهم سُبل تطوير القطاع، قبل أن يتم التعاقد مؤخراً مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش لتولّي منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي.

وتضم اللجنة التي تقرر تشكيلها مؤخرا بالأهلي ، كلاً من خالد بيبو وبروكيتش ومدربي الفرق الخمسة في قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفني لفريق 99، وياسر رضوان، المدير الفني لفريق 2001، ومحمد شرف المدير الفني لفريق 2003، وشريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق 2005، وسيد غريب المدير الفني لفريق 2006.

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وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلي في السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهي السمات التي تُميّز الأهلي عبر تاريخه.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً بمهامها خلال الفترة المقبلة؛ للارتقاء بقطاع الناشئين، في إطار الخطة التي سبق أن حددتها لجنة التخطيط للكرة، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، وهي الخطة التي تعتمد أيضاً على الاهتمام بجميع عناصر القطاع، وتعديل اللائحة المالية للمدربين واللاعبين، وإعادة تهيئة استراحة الناشئين، والاهتمام بالملاعب، بجانب منح مدربي القطاع دورات تثقيفية؛ لمواكبة أحدث طرق التدريب في العالم، وتوفير جميع سُبل النجاح لجميع أفراد منظومة القطاع؛ بهدف إفراز عناصر جيدة قادرة على تحقيق البطولات في جميع المراحل العمرية بالقطاع، بجانب تصعيد مواهب جيدة وأصحاب شخصية قوية للفريق الأول.