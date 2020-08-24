شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعرض على الخطيب تحمل جزء من تكلفة علاج مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وعرض عليه تحمل جزء من تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى يمر بوعكة صحية تبعده عن الملاعب، كما سيخصص اتحاد الكرة مبلغا ماليا لدعم اللاعب فى هذه المحنة.

كان اتحاد الكرة وجه الدعوة لمؤمن زكريا لحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك باستاد القاهرة، وتكريمه من خلال ممر شرفى ولكن اللاعب اعتذر لأسباب صحية، وهو ما دفع الجناينى للتواصل مع الخطيب والاتفاق على أكثر من طريقة لدعم اللاعب ماديا ومعنويا.

من ناحية أخرى، قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة منح أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، مهلة حتى 10 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات التى قدمها نادى الزمالك للحصول على مقدم العقد الذى حصل عليه اللاعب قبل الرحيل الى بيراميدز وقيمته 8 ملايين جنيه، كما حددت نفس المهلة لتقديم الحارس أدلة جديدة فى القضية بناءً على طلبه، فى جلسة سماع الأقوال غداً.

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وحددت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، 17 سبتمبر موعداً لحسم قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قراراً بإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

وعلق المستشار عادل الشوربجي، على استماع اللجنة أمس لأقوال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي، قائلا، "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوي مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

وأضاف عادل الشوربجي في تصريحات تليفزيونية، "الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ الذي حصل عليه أحمد الشناوي بالفوائد، ولكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائي يوم 17 سبتمبر".