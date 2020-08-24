شكرا لقرائتكم ريال مدريد يفاضل بين 4 مدافعين لمجاورة راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي ريال مدريد الإسبانى 4 مدافعين نصب أعينهم للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات المقبلة استعدادا للموسم الجديد فى ظل مطالب زين الدين زيدان لتدعيم خط الدفاع بعد الأزمة التى شهدها الفريق خلال غياب سيرجيو راموس فى أحد المباريات.

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس من توقيع عقد جديد مع الفريق الملكي يربطه بالفريق حتى عام 2023، حيث من المقرر أن ينتهي عقد قائد الملكي فى صيف 2021، وقد انتشرت التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبله لاسيما وأنه بات في المرحلة الأخيرة من عمره في ملاعب كرة القدم، وكانت اخر تلك التكهنات الحديث عن عرض صيني ضخم للتعاقد معه.

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قالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن زين الدين زيدان يراقب 4 لاعبين فى خط الدفاع على رأسهم دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج بعد أن وصفه بأنه الأقرب لمواصفات راموس بعد أن قدم مستوى متميز بدوري أبطال أوروبا.

أشارت الصحيفة إلى أن الريال وضع كوندي مدافع إشبيلية وهو الخيار الثاني من بعد أوباميكانو ويتمتع كوندى بسرعة كبيرة مع امكانيات دفاعية جيدة ويتعامل مع الكرة كما يجيد كوندي الضربات الرأسية.

أضافت الصحيفة أن زيدان يهتم أيضا بالثنائى ويليام ساليبا لاعب آرسنال ونورمان لو لاعب نيوكاسل ويعتبر اللاعبان من أداء كوندي وأوباميكانو لكنهما يحظيان بمتابعة دقيقة من المدير الفنى لريال مدريد.