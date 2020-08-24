شكرا لقرائتكم أحمد حسن : الأهلي قد يقاطع بيراميدز .. وبرافو وليد سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أنه من الممكن أن يكون هناك قرار داخلي في النادي الأهلي بعدم التعامل مع بيراميدز، لكن حاليا عصر الاحتراف، اللاعب الذي ينتهي تعاقده من حق أي ناد يفاوضه.

وأضاف أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" لابد أن يغير الأهلي سياسة التعاقدات، خاصة أن لغة المال هي التي تتحكم في المصلحة الشخصية، الموضوع أصبح "عرض وطلب"، وأعتقد أن الأهلي وبيراميدز سيكون هناك مفاوضات بينهم على ضم لاعبين، وسيكون هناك تعاون مستقبلي".

وواصل:" بيراميدز لم يخطأ في ضم رمضان صبحي، وتفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزي، رمضان لاعب مهم وبالتأكيد إضافة لأي نادٍ".

فيما أشاد أحمد حسن بخطوة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بزيارة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك، وقال: لابد أن يجب هناك روح رياضية والمنافسة الشريفة تكون في الملعب فقط، ما قام به وليد سليمان لافتة إنسانية".

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وأضاف:" وليد طريقة لعبه عنيفة جدًا، الكرة بين عبدالشافي ووليد سليمان كانت صراع هوائي الثنائي اصطدموا سويا، وكان من الوارد أن يتعرض وليد للإصابة، لا اعتقد أنها غير مقصودة تماما".

وواصل: "الالتحامات الهوائية دائما لا يكون فيها تعمد للإصابة، وأي لاعب معرض للإصابة".

وتابع:" وليد سليمان قام بإصدار بيان لكي يوصل رسالة معينة بزيارة عبدالشافي لأنها حق عليه، وأغلب النجوم يجب ألا يشغلوا أنفسهم بالسوشيال ميديا".

وأكمل:" هناك لجان الكترونية يقودها بعض المسئولين داخل الأندية، وهي تمثل ضغوط على اللاعبين".