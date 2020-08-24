شكرا لقرائتكم وليد سليمان يرد على بيان الزمالك : حملات لا أخلاقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، على بيان نادي الزمالك، الذي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكداً على موقف مسئولو القلعة البيضاء بالتقدم بشكوى ضد سليمان بعد إصابة محمد عبد الشافي كابتن الفريق الأبيض عقب كرة مشتركة بين الثنائي في مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك مساء السبت الماضي بالدوري وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.



بيان وليد سليمان

وقال سليمان عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:المعاني الإنسانيه .. والحملات اللا أخلاقية، لان هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانيه والجوانب الأخلاقيه ، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا ، محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفي علي انه نوع من الاعتذار مني له .. بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجه ضدي منذ فترة الي ان هذا الاعتذار غير مقبول.

أضاف: والحقيقة انني لم اذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم اخطئ ، ولم اتعمد اصابته بشهادته هو شخصيا ، وإلا ما كان رحب بي ، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب ارساء جوانب انسانيه وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضه تغمض اعينها عن المبادرات الانسانيه والأخلاقية من اجل ابقاء نار الفتنه مشتعلة .

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واصل: والي من يدعون كذبا انني لاعب اتعمد اصابه زملائي في الملاعب ، اذكركم انني كنت شخصيا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة ، اتذكر منها اصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد الذي خرج يعترف بأنه تعمد ايذائي وغبت عن الملاعب وقتها اكثر من شهر ونصف الشهر ، وكذلك اصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة علي كأس السوبر بالإمارات العام 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق كوفي وغبت عن الملاعب قرابة ثلاثة اشهر ، وفي الحالتين لم اطالب ولم يطالب النادي الاهلي احدا بالاعتذار ، ولم يخرج اعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك .

واستكمل: الحملات الشخصية ضدي وصلت الي مرحلة غريبة ، بل ومضحكه ايضا ، بلغت الي حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي ارتديه ، وهو ما تأكد للجميع عندما طالب البعض من حكم مباراة القمة الاخيرة ان اخلع الخاتم ، واندهش الحكم لاني لم اكن ارتدي خاتما من الاساس !!.

واختتم: وفي النهاية اؤكد لكم ان اللعب برجوله وجديه ، لايعني ابدا تعمد ايذاء لاعبي الفرق المنافسه .. اعرفوا الفارق اولا قبل ان تتحدثوا وتتهموا .. وربنا يهديكم.