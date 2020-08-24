شكرا لقرائتكم أحمد حسن : خسارة لقاء الزمالك لا تستدعي كل هذا الهجوم ضد مجلس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن خسارة لقاء الزمالك، لا تستدعي كل هذا الهجوم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:"الأهلي حسم لقب بطولة الدوري بنسبة 90%، ومستغرب من كم الهجوم على النادي، من الطبيعي أن يحزن الجمهور بعد الخسارة".

وأضاف:" الفريق يعاني من غيابات وإصابات وبعض الأخطاء الفنية، والأهلي لم يصل لمرحلة الانهيار حتى يتعرض لهذا الهجوم، الفريق خسر مباراة واحدة من 21 جولة، في بداية الألفية خلال تواجد حسن حمدي رئيس النادي السابق، كان الفريق يعاني بسبب وجود بعض اللاعبين من أصحاب المستويات المتوسطة حتى عام 2004، وبعدها تم تكوين فريق قوي".

وواصل:" الأهلي يحتل الصدارة برصيد 56 نقطة والزمالك 42 نقطة، هناك فارق كبير بين الناديين، هناك 14 نقطة فرق بين الناديين، والأحمر حسم الدوري بنسبة كبيرة والأكثر تهديفا في البطولة هناك بعض العيوب وهذا وضع طبيعي، هناك أخطاء والمشاكل، لكن الأهلي في صدارة الدوري، لذلك استغرب من الهجوم ضد الإدارة".

Advertisements

وأتم:" من حق الجميع الإشادة بنادي الزمالك وبالاستقرار الفني، بدلا من الهجوم ضد النادي الأهلي، الإعلام يهاجم النادي الأحمر أكثر مما يتحدث عن الزمالك".

كما أكد أحمد حسن أن حزن جماهير الأهلي بسبب الخسارة الأولي من الزمالك الغريم التقليدي، خاصة أنها تعتبر "بطولة من نوع خاص"، وقال:" على الرغم من حسم الأهلي للقب الدوري بنسبة كبيرة، لكن الجماهير حزينة بسبب الخسارة في القمة، ورغم التعادل قبلها أمام الانتاج الحربي لم يكن هناك هجوم ضد النادي الأهلي، لكن الخسارة من الزمالك بنتيجة 3-1، كانت وراء الغضب الجماهيري".

وأضاف الصقر:" الحزن الجماهيري مقبول، لكن الغير مقبول تماما هو الهجوم الكبير على النادي الأهلي بهذا الشكل عقب المباراة، الهجوم ضد الأهلي ليس له داعٍي مطلقا، من عام 2000-2004 لم يحقق الأهلي لقب الدوري، ولكن هذا الموسم حقق الفريق البطولة ومستمر في المنافسة على البطولات الآخرى".