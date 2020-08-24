شكرا لقرائتكم سر دخول صالح جمعة حسابات فايلر بعد خسارة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، لحسابات السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق من جديد خلال التدريبات الأخيرة، على الرغم من ابتعاده وخروجه من الحس ابات طوال الفترة الماضية.

ولاحظ فايلر خلال مباراة القمة أمام الزمالك التى خسرها الفريق الأحمر بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد أن الفريق يعانى من عدم وجود بديل لمحمد مجدى قفشة صانع العاب الفريق الأساسى ليناقش مع جهازه المعاون ضرورة عودة صالح جمعة للحسابات ليلعب هذا الدور وهو ما حدث بالفعل بمجرد انتهاء مباراة الزمالك، خاصة وان صالح يؤدى التدريبات بقوة ونجح فى انقاص وزنه مؤخرا واصبح جاهزا على المستوين البدنى والفني.

ويقترب صالح جمعة من دخول قائمة الأهلى لأول مرة منذ فترة طويلة خلال مواجهة الجونة، المقرر اقامتها بعد غداً الأربعاء فى بطولة الدورى العام.

وفى سياق آخر، عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة ساخنة من لاعبى فريقه طالبهم فيها بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات وضرورة مصالحة الجماهير بحسم بطولة الدورى وبطولة دورى أبطال افريقيا بعد الخسارة أمام الزمالك أمس فى مباراة قمة الدورى العام بنتيجة 3/1، ويبدأ الأهلى اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى العام والمقرر اقامتها الأربعاء المقبل.

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ورفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك رغم الاعتراف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وتحاول إدارة الأهلى علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأكد المسئولون أن الفريق أمامه مباراة مهمة الشهر المقبل مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولابد من التكاتف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطى عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب.