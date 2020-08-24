شكرا لقرائتكم الزمالك يخضع لمسحة كورونا غدا استعدادا للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع فريق الزمالك، لمسحة فيروس كورونا، غداً، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، التى ستجمع الفريقان، يوم الخميس المقبل، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الفريق الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته بعد الفوز فى القمة 120 على الأهلى فى الجولة الماضية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة اليوم، الاثنين، مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريبات، من أجل إغلاق ملف القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى، ويتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بأن عليهم مواصلة خوض المباريات القادمة فى الدورى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل حصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى، بغض النظر عن فارق النقاط مع الفريق الأحمر، حيث يتواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلى فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، وأشاد الفرنسى كارتيرون بما قدمه لاعبو الزمالك فى القمة على أن يتم غلق الملف نهائيا فى مران اليوم للتركيز التام فى اللقاء المقبل أمام المقاولون ويغيب عن الزمالك فى تدريباته اليوم ظهيره الأيسر محمد عبد الشافى بعد الإصابة التى تعرض لها بكسر فى عظمة الترقوة خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى القمة، حيث حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، مدة تقترب من الشهرين من أجل استعادة جهود محمد عبد الشافى.

ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون برنامجا خاصا لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لتجهيزه لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد عبد الشافى فى القمة 120 أمام الأهلى، وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك فى لقاء الأهلى الماضى نظرا لإيقافه.