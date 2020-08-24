شكرا لقرائتكم أنيس بوجلبان يدعم الاهلى ومحمود الخطيب بعد السقوط في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أنيس بوجلبان مدرب نادى الصفاقسى التونسى على مؤازرة النادى الأهلى ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك فى مباراة قمة الدورى العام بنتيجة 3/1. نشر بوجلبان رسالة لجماهير النادى الأهلى عبر الصفحة الرسمية له على موقع تويتر لمساندة الأحمر بعد الخسارة أمام منافسه التقليدى فى بطولة الدورى الممتاز. Advertisements جدير بالذكر أن أنيس بوجلبان لعب فى صفوف الأهلى سنوات عديدة وساهم معه فى التتويج بالعديد من البطولات المحلية والأفريقية فضلا عن مشاركته فى كأس العالم للأندية.

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