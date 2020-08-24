شكرا لقرائتكم أنيس بوجلبان يدعم الاهلى ومحمود الخطيب بعد السقوط في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص أنيس بوجلبان مدرب نادى الصفاقسى التونسى على مؤازرة النادى الأهلى ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك فى مباراة قمة الدورى العام بنتيجة 3/1.
نشر بوجلبان رسالة لجماهير النادى الأهلى عبر الصفحة الرسمية له على موقع تويتر لمساندة الأحمر بعد الخسارة أمام منافسه التقليدى فى بطولة الدورى الممتاز.
جدير بالذكر أن أنيس بوجلبان لعب فى صفوف الأهلى سنوات عديدة وساهم معه فى التتويج بالعديد من البطولات المحلية والأفريقية فضلا عن مشاركته فى كأس العالم للأندية.
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