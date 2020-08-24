شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التى تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتى خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهادف مقابل هدف واحد والتفكير فى مواجهة الجونة.
ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة وبفارق 14نقطة عن أقرب منافسيه.
وتحدث رينيه فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3/1، وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، على حد قوله.
وشدد فايلر لإدارة الأهلى على أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.
وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى أليود يانج وحمدى فتحى، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى - يقصد ديانج وفتحى - خذلوه على حد وصفه، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل مران الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.