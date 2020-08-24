شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التى تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتى خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهادف مقابل هدف واحد والتفكير فى مواجهة الجونة.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 56 نقطة وبفارق 14نقطة عن أقرب منافسيه.

وتحدث رينيه فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3/1، وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، على حد قوله.

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وشدد فايلر لإدارة الأهلى على أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى أليود يانج وحمدى فتحى، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى - يقصد ديانج وفتحى - خذلوه على حد وصفه، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة