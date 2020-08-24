«عن السحر والخاتم وزيارة عبدالشافي».. وليد سليمان يخرج عن صمته ويرد على بيان الزمالك

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أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان، أنه لم يذهب لزيارة ظهير أيسر نادي الزمالك محمد عبدالشافي للإعتذار ولكن حفاظاً على المعاني الإنسانية.

وقال سليمان، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء بعنوان "المعاني الإنسانية والحملات اللاخلاقية"،: "لان هناك من فقد وافتقد المعاني الإنسانيه والجوانب الأخلاقيه ، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا ، محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفي علي انه نوع من الاعتذار مني له .. بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجه ضدي منذ فترة الي ان هذا الاعتذار غير مقبول".

وأضاف سليمان: "الحقيقة انني لم اذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم اخطئ ، ولم اتعمد اصابته بشهادته هو شخصيا ، وإلا ما كان رحب بي ، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب ارساء جوانب انسانيه وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضه تغمض اعينها عن المبادرات الانسانيه والأخلاقية من اجل ابقاء نار الفتنه مشتعلة، والي من يدعون كذبا انني لاعب اتعمد اصابه زملائي في الملاعب ، اذكركم انني كنت شخصيا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة ، اتذكر منها اصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد الذي خرج يعترف بأنه تعمد ايذائي وغبت عن الملاعب وقتها اكثر من شهر ونصف الشهر ، وكذلك اصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة علي كأس السوبر بالإمارات العام 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق كوفي وغبت عن الملاعب قرابة ثلاثة اشهر ، وفي الحالتين لم اطالب ولم يطالب النادي الاهلي احدا بالاعتذار ، ولم يخرج اعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك ".

وأضاف لاعب الأهلي: "الحملات الشخصية ضدي وصلت الي مرحلة غريبة، بل ومضحكه ايضاً، بلغت الي حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي ارتديه ، وهو ما تأكد للجميع عندما طالب البعض من حكم مباراة القمة الاخيرة ان اخلع الخاتم ، واندهش الحكم لاني لم اكن ارتدي خاتما من الاساس !!".

وتابع سليمان: "في النهاية أؤكد لكم ان اللعب برجوله وجديه ، لايعني ابدا تعمد ايذاء لاعبي الفرق المنافسه .. اعرفوا الفارق اولا قبل ان تتحدثوا وتتهموا .. وربنا يهديكم".

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وكان وليد سليمان قد زار محمد عبد الشافى في المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء القمة السبت الماضي بكسر في الترقوة، إثر كرة مشتركة بين اللاعبين.

وقال وليد سليمان لعبد الشافي: "احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له لاعب الزمالك عدم وجود أزمة بعدما تعرض للإصابة القوية.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بياناً رسمياً أعلن من خلاله رفض اعتذار وليد سليمان لمحمد عبدالشافي.

كما قرر الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد وليد سليمان للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".